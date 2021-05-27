Сторонника террористов осудили в Приангарье

Суд в Иркутской области приговорил к 13 годам лишения свободы сторонника ИГИЛ (запрещенная в России организация). Его обвинили не только в содействии терроризму, но и в торговле оружием, а также в похищении людей, сообщило региональное СУ СК России.

Следствие и суд установили, что мужчина являлся активным сторонником террористов и пытался вовлечь своих знакомых в участии в боевых действиях на территории Сирии. В 2018 году его задержали.

Следствие установило, что кроме активной агитации мужчина был участником банды в Иркутске. Ее члены занимались похищениями людей, вымогательством и сбытом огнестрельного оружия. От его детальности пострадали пять человек.

В ходе обысков у мужчины изъяли боеприпасы и оружие, из них четыре автомата и 10 пистолетов. Также стали известно, что он самостоятельно делал огнестрельное оружие, а затем сбывал его. Объем уголовного дела составил 51 том.

Суд признал его виновным по статьям 205.1 УК РФ (содействие в террористической деятельности), 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение огнестрельного оружия), 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), 209 УК РФ (участие в банде), 163 УК РФ (вымогательство), 126 УК РФ (похищение человека).

Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.