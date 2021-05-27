Младенец в Забайкалье схватился за оголенный провод и погиб

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело после гибели 10-месяного мальчика, который схватился за оголенный провод и погиб, пока его мать разговаривала по телефону.

В среду около 16.00 по местному времени (10.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 10-месячного младенца в городе Борзе. По данным следствия, 27-летняя женщина была дома с шестилетней дочерью и 10-месячным сыном.

Около 15.00 она начала телефонный разговор. В этот момент разыгравшийся мальчик схватился за оголенный провод самодельного электрического удлинителя и получил удар током. Мать ребенка вызвала скорую помощью, но прибывшие по вызову медики констатировали смерть малыша.

Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.