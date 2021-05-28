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Сибирские ученые улучшат удобрение из пихты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые Института органической химии СО РАН улучшат экологическое удобрение «Новосил», созданное из экстракта пихты. Препарат будет действовать не только, как стимулятор роста, он также улучшит качество готового продукта, сообщил замдиректора по инновационной деятельности, начальник отдела прикладных разработок Денис Абашев.

Препарат «Новосил» относится к разряду пестицидов, но сделан он на основе вытяжки из хвои пихты и считается экологичным. Сейчас препарат закупают фермеры из Чехии, Белоруссии, Грузии. В России его используют на Алтае и в Краснодарском крае.

«Препарат делает из хвои, которая остается на лесозаготовке. Мы экстрагируем нужные вещества, которые потом ложатся в основу препарата. Он дает на 20-25% увеличение роста растений. Препарат показал замечательный эффект на пшенице, картофеле. В Грузии очень довольны результатом на винограде», — объяснил Абашев.

Сейчас ученые приступили к улучшение технологий производства «Новосила», добавив к экстракту гуминовые кислоты. Это поможет не только простимулировать рост культур, но и улучшит готовый продукт.

По словам Абашева, институт может производить до 30 тонн удобрения ежегодно. Но в России пока нет больших потребностей на экологические чистые препараты для сельского хозяйства. А в компании из Европы, где несколько лет назад ужесточили требования по содержанию в продуктах пестицидов и гербицидов, заинтересовались «Новосилом».

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gena415

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Uynachalnica

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Uynachalnica

Да ладно, от налогов уходют, самозанятые!!! А что еще хотели получить задирая акцизы?

corrector

Собрались табаки, полизали друг другу раны..
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