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Сибиряки сфотографировали «кровавую» Луну

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей поделились в соцсетях снимками огромной, красной от солнечных лучей Луны.

В среду в небе произошло сразу три события, связанных с луной: полное затмение, полнолуние и перигей — достижение ближайшей к Земле точки лунной орбиты. Это позволило жителям регионов России наблюдать огромную Луну, окрашенную в кровавый цвет.


Затмение во многих регионах России происходило в дневное время, поэтому его было плохо видно, но максимальное приближения Луны к Земле и ее необычный оттенок жителям Сибири удалось сфотографировать.

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Топ комментариев

лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

Иркут 69

Всё продать и сбежать - вот лейтмотив всех действий этих людей. И эти "продавцы углеводородов" будут...

sergik92

а до этого ресурсы не продавали?))

ifhbrjd

Это перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)
Sibnet.Ru