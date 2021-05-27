Сибиряки сфотографировали «кровавую» Луну

Жители Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей поделились в соцсетях снимками огромной, красной от солнечных лучей Луны.

В среду в небе произошло сразу три события, связанных с луной: полное затмение, полнолуние и перигей — достижение ближайшей к Земле точки лунной орбиты. Это позволило жителям регионов России наблюдать огромную Луну, окрашенную в кровавый цвет.

Затмение во многих регионах России происходило в дневное время, поэтому его было плохо видно, но максимальное приближения Луны к Земле и ее необычный оттенок жителям Сибири удалось сфотографировать.