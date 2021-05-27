Знаменитости поборются с фобиями в новом сезоне «Фактора страха»

Психологическое шоу «Фактор страха» спустя 15 лет возвращается на НТВ с новым сезоном, формат проекта на изменится, но зрителей обещают удивить неожиданными испытаниями, сообщила пресс-служба канала НТВ.

Первый сезон будет состоять из восьми выпусков. Всего участников будет 48. Среди них — Алексей Ягудин, Денис Никифоров, Сати Казанова, Анна Плетнева, Надежда Ангарская, Эвелина Бледанс, Кирилл Туриченко, Карина Кросс, Александр Емельяненко, Настасья Самбурская, Даня Милохин, Dava, Гусейн Гасанов, Никита Пресняков, Миша Марвин и другие.

Под руководством профессиональных каскадеров им предстоит выполнить ряд сложных испытаний на время и выносливость, связанных с огнем, водой и высотой, и преодолеть страх животных и насекомых: все испытания будут предназначены для проверки физических и моральных возможностей участников.

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Суть проекта останется прежней. Каждый выпуск будет состоять из трех испытаний. Звездным участникам (в каждом выпуске их будет шесть) предстоит преодолеть свой страх и выполнить задание.

Если участник справился, то он проходит дальше и становится на шаг ближе к победе, если нет – выбывает. Во второй этап проходят четверо, в финал – двое: кто из них покажет лучший результат или время, становится победителем.

Ведущим проекта станет победитель первого сезона шоу «Маска», популярный певец TSOY (Анатолий Цой).

Съемки будут проходить на территории Тулы и Тульской области: основными локациями съемок станут главные достопримечательности города и области, например, Тульский Кремль, Казанская набережная, ЦПКиО им. Белоусова, улицы города, а также аэродром Клоково, Рождественский карьер, Романцевские горы (Кондуки).