Знаменитости поборются с фобиями в новом сезоне «Фактора страха»

Психологическое шоу «Фактор страха» спустя 15 лет
возвращается на НТВ с новым сезоном, формат проекта на изменится, но зрителей
обещают удивить неожиданными испытаниями, сообщила пресс-служба канала НТВ.
Первый сезон будет состоять из восьми выпусков. Всего участников
будет 48. Среди них — Алексей Ягудин, Денис Никифоров, Сати Казанова, Анна
Плетнева, Надежда Ангарская, Эвелина Бледанс, Кирилл Туриченко, Карина Кросс, Александр
Емельяненко, Настасья Самбурская, Даня Милохин, Dava, Гусейн Гасанов, Никита Пресняков,
Миша Марвин и другие.
Под руководством профессиональных каскадеров им предстоит выполнить
ряд сложных испытаний на время и выносливость, связанных с огнем, водой и
высотой, и преодолеть страх животных и насекомых: все испытания будут предназначены
для проверки физических и моральных возможностей участников.
Суть проекта останется прежней. Каждый выпуск будет состоять
из трех испытаний. Звездным участникам (в каждом выпуске их будет шесть)
предстоит преодолеть свой страх и выполнить задание.
Если участник справился, то он проходит дальше и становится
на шаг ближе к победе, если нет – выбывает. Во второй этап проходят четверо, в
финал – двое: кто из них покажет лучший результат или время, становится победителем.
Ведущим проекта станет победитель первого сезона шоу
«Маска», популярный певец TSOY (Анатолий Цой).
Съемки будут проходить на территории Тулы и Тульской
области: основными локациями съемок станут главные достопримечательности города
и области, например, Тульский Кремль, Казанская набережная, ЦПКиО им.
Белоусова, улицы города, а также аэродром Клоково, Рождественский карьер,
Романцевские горы (Кондуки).
лачиновЭто в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...
Иркут 69Всё продать и сбежать - вот лейтмотив всех действий этих людей. И эти "продавцы углеводородов" будут...
sergik92а до этого ресурсы не продавали?))
ifhbrjdЭто перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)