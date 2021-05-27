Изнасилованной подростками девочке на Алтае окажут помощь

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование изнасилования 11-летней девочки подростками в Алтайском крае. Губернатор региона поручил оказать необходимую помощь ребенку и ее семье.

Инцидент произошел в Барнауле 23 мая. 14-летняя школьница со сверстниками напала на 11-летнюю девочку, ее избили и изнасиловали. Как сообщил местные жители в социальных сетях, для насилия подростки использовали пластиковую бутылку и снимали все на телефон, а видео позже опубликовали в интернете.

Как рассказали агентству «РИА Новости» родители учеников той же школы, где учатся участники инцидента, произошедшее шокировало весь город. Учебное заведение всегда было на хорошем счету. Пострадавшую девочку характеризуют, как тихого, спокойного ребенка из не очень благополучной семьи. А вот девочка, предположительно организовавшая расправу, из обеспеченной семьи. Ученик той же школы рассказал журналистам, что якобы еще два года назад пострадавшая заняла у своей обидчицы деньги и никак не могла отдать.

По данным СКР, все это происходило в одном из заброшенных домов краевого центра. Сейчас предполагаемая зачинщица расправы задержана, в ближайшее время ей изберут меру пресечения. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Максимальная санкция по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Губернатор края Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, а также оказать всю необходимую помощь пострадавшей и её семье. Ребенку оказана необходимая психологическая и медицинская помощь.

Представители министерств образования, здравоохранения и ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних в настоящее время занимаются подробным выяснением причин и условий происшествия. На месте работают уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и следователи.