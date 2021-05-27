Великобритания одержала историческую победу на ЧМ по хоккею

Сборная Великобритании обыграла Белоруссию на чемпионате мира по хоккею в Риге. Это первая победа команды за 59 лет.

Матч Великобритания — Белоруссия завершился в основное время со счетом 4:3. У победителей дубль оформил Лиам Кирк (14-я и 39-я минуты), также отличились Бен Дэвис (38) и Майк Хаммонд (49). У белорусов шайбы забросили Владислав Кодола (30), Джефф Плэтт (52) и Шейн Принс (58).

Британская команда одержала свою первую победу в основное время на чемпионатах мира с 1962 года. Тогда они обыгрывали финнов со счетом 7:5.

«Это огромная победа для нас, Беларусь сильно опережает нас в мировом рейтинге, понимали, что это будет непростой матч», — прокомментировал нападающий сборной Великобритании Мэтью Майерс.

Он добавил, что команда не собирается останавливаться на достигнутом и постарается выиграть еще три матча, чтобы выйти в следующий раунд.

Соперником Великобритании в следующей игре 28 мая станет команда Швеции.