Депутаты попросили Мишустина внести электросамокаты в ПДД

Депутаты Горсовета Новосибирска обратились к правительству РФ с просьбой включить в ПДД проблему электросамокатов, сообщается на сайте Горсовета.
«Направлено письмо председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой в
наиболее короткие сроки рассмотреть возможность утверждения изменений в правила
дорожного движения, в части определения статуса участника дорожного движения,
использующего современные технические средства, а именно: электросамокаты,
моноколеса, гироскутеры», — сказал председатель Совета депутатов города
Новосибирска Дмитрий Асанцев.
По словам начальника департамента инвестиций,
потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска
Виталия Витухина, проект изменения в ПДД подготовлен, в нем появилась новая
формулировка: такие средства передвижения названы средствами индивидуальной
мобильности. Предложены конкретные ограничения как скоростного режима, так и мест
передвижения.
По информации докладчика, рассматривается соглашение с
компаниями, занимающимися кикшерингом в Новосибирске. Речь идет об
урегулировании ширины тротуара в 2,25 метра, которую нельзя занимать
мобильными, нестационарными и другими объектами, о запрете на загромождение
входов на остановках общественного транспорта, об ограничении парковок для
самокатов в знаковых местах города, а также о возможности организации платной
парковки.