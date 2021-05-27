Депутаты попросили Мишустина внести электросамокаты в ПДД

Депутаты Горсовета Новосибирска обратились к правительству РФ с просьбой включить в ПДД проблему электросамокатов, сообщается на сайте Горсовета.

«Направлено письмо председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой в наиболее короткие сроки рассмотреть возможность утверждения изменений в правила дорожного движения, в части определения статуса участника дорожного движения, использующего современные технические средства, а именно: электросамокаты, моноколеса, гироскутеры», — сказал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

По словам начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина, проект изменения в ПДД подготовлен, в нем появилась новая формулировка: такие средства передвижения названы средствами индивидуальной мобильности. Предложены конкретные ограничения как скоростного режима, так и мест передвижения.

По информации докладчика, рассматривается соглашение с компаниями, занимающимися кикшерингом в Новосибирске. Речь идет об урегулировании ширины тротуара в 2,25 метра, которую нельзя занимать мобильными, нестационарными и другими объектами, о запрете на загромождение входов на остановках общественного транспорта, об ограничении парковок для самокатов в знаковых местах города, а также о возможности организации платной парковки.