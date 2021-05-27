НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Депутаты попросили Мишустина внести электросамокаты в ПДД

Источник:
Sibnet.ru
192 1
Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Горсовета Новосибирска обратились к правительству РФ с просьбой включить в ПДД проблему электросамокатов, сообщается на сайте Горсовета.

«Направлено письмо председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой в наиболее короткие сроки рассмотреть возможность утверждения изменений в правила дорожного движения, в части определения статуса участника дорожного движения, использующего современные технические средства, а именно: электросамокаты, моноколеса, гироскутеры», — сказал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

По словам начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина, проект изменения в ПДД подготовлен, в нем появилась новая формулировка: такие средства передвижения названы средствами индивидуальной мобильности. Предложены конкретные ограничения как скоростного режима, так и мест передвижения.

По информации докладчика, рассматривается соглашение с компаниями, занимающимися кикшерингом в Новосибирске. Речь идет об урегулировании ширины тротуара в 2,25 метра, которую нельзя занимать мобильными, нестационарными и другими объектами, о запрете на загромождение входов на остановках общественного транспорта, об ограничении парковок для самокатов в знаковых местах города, а также о возможности организации платной парковки.
Еще по теме
Новосибирцы перечислили опасности электросамокатов
Жители Новосибирска посчитали электромобили дорогими и однообразными
Участок дороги из Тувы в Красноярск перекрыли из-за снега
Марафон «Новое знание» пройдет в Новосибирске
смотреть все
Новосибирск #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сторонника террористов осудили в Приангарье
Подтянувшийся 4 тысячи раз красноярец попал в Книгу рекордов Гинесса
Младенец в Забайкалье схватился за оголенный провод и погиб
Сибиряки сфотографировали «кровавую» Луну
Самое популярное
Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533
Аутсайдеры стали лидерами в группе В на ЧМ по хоккею
Подростки на Алтае избили и изнасиловали 11-летнюю девочку
Итоги Евровидения-2021: ошибка Манижи и ожидаемый победитель
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
27 мая 16:15
(МСК)
Швейцария
Словакия
27 мая 16:15
(МСК)
США
Латвия
Весь календарь
Последние матчи
26 мая 20:15
(МСК)
Беларусь 3
Великобритания 4
26 мая 20:15
(МСК)
Канада 4
Норвегия 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • polim10 — 47 баллов
  • Banifaciy — 45 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 45 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Необычная Луна: что принесет майское полнолуние с затмением?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

Иркут 69

Всё продать и сбежать - вот лейтмотив всех действий этих людей. И эти "продавцы углеводородов" будут...

sergik92

а до этого ресурсы не продавали?))

ifhbrjd

Это перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)
Sibnet.Ru