Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной-агрессором»

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий.

«Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор», — приводит РИА Новости слова Дуды.

Глава государства также пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

Президент Польши неоднократно допускал резкие высказывания в адрес России. Так, в очередной раз он не удержался от антироссийской риторики во время выступления по случаю Дня конституции страны в начале мая: тогда он назвал Россию «врагом свободы».

Российский лидер Владимир Путин указывал западным политикам, что российская угроза является «выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».