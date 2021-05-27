Два грузовика столкнулись в смертельном ДТП на омской трассе. ФОТО

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе Тюмень – Омск, в результате два человека погибли, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

Авария произошла в Крутинском районе Омской области вечером в среду. Водитель МАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, а после – со встречным легковым автомобилем Lifan.

В результате аварии водитель МАЗ и женщина – пассажир Lifan погибли на месте происшествия. Водитель Lifan и его пассажир – женщина доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.