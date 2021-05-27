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Получающих большую зарплату предложили обложить налогами

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила повысить уровень налоговой нагрузки для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний до 45%.

Письмо с данной инициативой глава ТПП Сергей Катарина направил первому заместителю председателя Центрального банка Сергею Швецову. «Для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов необходимо осуществить переход от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале», — приводит ТАСС содержание письма.

Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата — 13,5 тысчи рублей в месяц), для самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45%, говорится в предложении.

При этом в ТПП считают, что меры по переходу на ставку 15% НДФЛ для годового дохода в размере 5 миллионов рублей не являются достаточными.

В России с 1 января НДФЛ для граждан с доходами более 5 миллионов рублей в год повышен с 13% до 15%. Налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 миллионов рублей.

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Экономика #Деньги #Рынок труда
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лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

Иркут 69

Всё продать и сбежать - вот лейтмотив всех действий этих людей. И эти "продавцы углеводородов" будут...

sergik92

а до этого ресурсы не продавали?))

ifhbrjd

Это перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)
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