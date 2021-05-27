Получающих большую зарплату предложили обложить налогами

Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила повысить уровень налоговой нагрузки для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний до 45%.

Письмо с данной инициативой глава ТПП Сергей Катарина направил первому заместителю председателя Центрального банка Сергею Швецову. «Для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов необходимо осуществить переход от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале», — приводит ТАСС содержание письма.

Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата — 13,5 тысчи рублей в месяц), для самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45%, говорится в предложении.

При этом в ТПП считают, что меры по переходу на ставку 15% НДФЛ для годового дохода в размере 5 миллионов рублей не являются достаточными.

В России с 1 января НДФЛ для граждан с доходами более 5 миллионов рублей в год повышен с 13% до 15%. Налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 миллионов рублей.