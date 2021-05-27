Младенец погиб в больнице под Новосибирском

Четырехмесячный ребенок умер в больнице Бердска, СУ СКР по Новосибирской области начало доследственную проверку по факту ЧП.

Сообщение о смерти четырехмесячного ребенка поступило из медучреждения Бердска во вторник. Известно, что малыш попал в больницу в понедельник, он находился в реанимации и умер там.

В рамках проверки опрошены родственники погибшего ребенка, медицинский персонал, изъяты документы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти младенца.

«Будет дана оценка своевременности и качества оказания врачебной помощи, а также своевременности обращения родителей в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.