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Младенец погиб в больнице под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Четырехмесячный ребенок умер в больнице Бердска, СУ СКР по Новосибирской области начало доследственную проверку по факту ЧП.

Сообщение о смерти четырехмесячного ребенка поступило из медучреждения Бердска во вторник. Известно, что малыш попал в больницу в понедельник, он находился в реанимации и умер там.

В рамках проверки опрошены родственники погибшего ребенка, медицинский персонал, изъяты документы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти младенца.

«Будет дана оценка своевременности и качества оказания врачебной помощи, а также своевременности обращения родителей в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

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ЧП #Происшествия #ЧП
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