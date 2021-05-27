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Дело мэра Томска
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Рассмотрение дела мэра Кляйна возобновили в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Администрация города Томска

Суд в Томске в среду вновь приступил к рассмотрению дела мэра города Ивана Кляйна, которое откладывали по состоянию его здоровья.

О возобновлении заседаний сообщается на сайте Советского районного суда Томска. Как сообщили местным СМИ адвокаты Кляйна, первое заседание было «техническим», подсудимого на нем не было.

Как ранее сообщали защитники, 20 апреля мэр Томска перенес вторую операцию, после которой ему предписаны постельный режим и голосовой покой.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Зимой стало известно, что мэру нужна операция в НИИ онкологии. После этого суд изменил Кляйну меру пресечения с ареста на домашний арест.

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ЧП #Громкое дело #Местная власть
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Топ комментариев

лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

Иркут 69

Всё продать и сбежать - вот лейтмотив всех действий этих людей. И эти "продавцы углеводородов" будут...

sergik92

а до этого ресурсы не продавали?))

ifhbrjd

Это перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)
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