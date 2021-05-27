Рассмотрение дела мэра Кляйна возобновили в Томске

Суд в Томске в среду вновь приступил к рассмотрению дела мэра города Ивана Кляйна, которое откладывали по состоянию его здоровья.

О возобновлении заседаний сообщается на сайте Советского районного суда Томска. Как сообщили местным СМИ адвокаты Кляйна, первое заседание было «техническим», подсудимого на нем не было.

Как ранее сообщали защитники, 20 апреля мэр Томска перенес вторую операцию, после которой ему предписаны постельный режим и голосовой покой.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Зимой стало известно, что мэру нужна операция в НИИ онкологии. После этого суд изменил Кляйну меру пресечения с ареста на домашний арест.