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Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после угроз

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Западные социальные сети вышли на связь с Роскомнадзором после предпринятых в отношении Twitter мер по замедление трафика, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

«Другие западные сервисы тоже вышли после принятых нами мер (в отношении Twitter) на связь с нами. Один из таких сервисов тоже должен к первой декаде июня предоставить информацию по удалению запрещенной информации и по выполнению иных требований российского законодательства», — заявил Липов.

По его словам, диалог с соцсетями был всегда, однако вести его достаточно сложно. «Мы им про законы, которые они должны на нашей территории выполнять, а они нам — про свою исключительность, про то, как они берут на себя право диктовать нам определенные условия по работе их сервисов на территории нашей страны», — сказал глава Роскомнадзора.

Липов оценил работу Twitter по устранению новой запрещенной информации, появляющейся на платформе. По его мнению, удаление проходит своевременно, однако устаревший блок информации с 2017 года пока до сих пор остается на платформе.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что Twitter уже удалил более 90% запрещенного контента, из-за которого ведомство было вынуждено замедлить трафик этой платформы.

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лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

Иркут 69

Всё продать и сбежать - вот лейтмотив всех действий этих людей. И эти "продавцы углеводородов" будут...

sergik92

а до этого ресурсы не продавали?))

ifhbrjd

Это перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)
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