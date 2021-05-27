Пентагон отказался считать Россию «врагом»

Никто в Пентагоне не называет Россию «врагом» США и НАТО, заявил в пресс-секретарь американского военного ведомства, адмирал Джон Кирби, комментируя предстоящие учения военных инженеров Сербии и России.

Один их журналистов на брифинге в Пентагоне назвал Россию «врагом НАТО. Кирби отверг это мнение. «Никто [в Пентагоне] не называет Россию врагом, это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России», — цитирует РИА Новости слова адмирала.

Говоря об учениях России и Сербии, которая является участницей программы альянса «Партнерство ради мира», Кирби отметил, что не располагает подробностями на этот счет. «Я бы хотел, чтобы эти две независимые страны сами обсуждали эти учения и свои двусторонние отношения», — добавил он.

При этом представитель Пентагона подчеркнул, что США ценят участие Сербии в программе «Партнерство ради мира».

В среду в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил России прибыли в Сербию для участия в учениях, которые продлятся до 11 июня.

Сербия, которая формально хочет присоединиться к ЕС, объявила военный нейтралитет в 2006 году и присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира». Руководство Сербии против членства в западном военном альянсе, хотя большинство ее соседей входят в НАТО.