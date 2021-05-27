НАВЕРХ

«Вильярреал» впервые выиграл Лигу Европы

Источник:
Sibnet.ru
79 0
Фото: © Sibnet.ru

Футболисты испанского «Вильярреала» обыграли английский «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы и стали обладателями трофея. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались испанцы —11:10.

В первом тайме «Вильярреал» открыл счет усилиями Жерарда Морено. «Манчестер Юнайтед» перехватил преимущество во втором тайме, но забитым голом смог отличиться только форвард англичан Эдинсон Кавани.

В результате командам пришлось играть дополнительные таймы, которые завершились без забитых мячей. После этого победителя матча определили в серии пенальти. По ходу этой серии точными ударами отметились все полевые игроки, сохранялся равный счет.

Решающий пенальти не забил голкипер манкунианцев Давид Де Хеа, тогда как голкипер «Вильярреала» пробил точно. «Вильярреал» впервые в истории выиграл Лигу Европы, а главный тренер испанцев Унаи Эмери стал самым успешным тренером в истории турнира.

Для Эмери победа в Лиге Европы стала четвертой — первые три были с «Севильей» в период с 2014 по 2016 год. Он также однажды доходил до финала турнира с лондонским «Арсеналом», но уступил «Челси».

Еще по теме
«Никто» стал самым любимым футболистом в России
Авторитетный журнал оценил шансы России на Евро-2020
Бразилец стал самым техничным игроком российского футбола
Дзюба описал эмоции после утечки интимного видео
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
24.05.2021 08:33
Кто поедет на ЧМ: состав хоккейной сборной России
17.05.2021 22:41
Фавориты и темные лошадки ЧМ-2021: кто бросит вызов России
17.05.2021 21:07
Три мечты «железной» бабушки из Новосибирска
10.05.2021 09:04
Вокруг спорта
Олимпийская чемпионка покормила ребенка грудью, стоя на голове
21.05.2021 17:56
Канадский пилот «Формулы-1» оскорбил Никиту Мазепина
10.05.2021 17:27
Красотки из ХГУ стали чемпионами по чирлиндингу. ВИДЕО
19.04.2021 17:09
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
17.04.2021 16:52
Девушка дня
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
27 мая 16:15
(МСК)
Швейцария
Словакия
27 мая 16:15
(МСК)
США
Латвия
Весь календарь
Последние матчи
26 мая 20:15
(МСК)
Беларусь 3
Великобритания 4
26 мая 20:15
(МСК)
Канада 4
Норвегия 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • polim10 — 47 баллов
  • Banifaciy — 45 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 45 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Путин извинился перед Лукашенко
Полицейским и военным повысят оклады
Государство возьмет Рунет под контроль
Microsoft анонсировала новое поколение Windows
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

Uynachalnica

ЦитатаРоссии следует как можно скорее добыть все имеющиеся природные ресурсы и продать за границу, пока...

Uynachalnica

ЦитатаИ за то время, пока есть спрос, успеть перестроить экономику и страну, чтобы подготовиться к будущему»,...

Иркут 69

Всё продать и сбежать - вот лейтмотив всех действий этих людей. И эти "продавцы углеводородов" будут...
Sibnet.Ru