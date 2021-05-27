«Вильярреал» впервые выиграл Лигу Европы

Футболисты испанского «Вильярреала» обыграли английский «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы и стали обладателями трофея. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались испанцы —11:10.

В первом тайме «Вильярреал» открыл счет усилиями Жерарда Морено. «Манчестер Юнайтед» перехватил преимущество во втором тайме, но забитым голом смог отличиться только форвард англичан Эдинсон Кавани.

В результате командам пришлось играть дополнительные таймы, которые завершились без забитых мячей. После этого победителя матча определили в серии пенальти. По ходу этой серии точными ударами отметились все полевые игроки, сохранялся равный счет.

Решающий пенальти не забил голкипер манкунианцев Давид Де Хеа, тогда как голкипер «Вильярреала» пробил точно. «Вильярреал» впервые в истории выиграл Лигу Европы, а главный тренер испанцев Унаи Эмери стал самым успешным тренером в истории турнира.

Для Эмери победа в Лиге Европы стала четвертой — первые три были с «Севильей» в период с 2014 по 2016 год. Он также однажды доходил до финала турнира с лондонским «Арсеналом», но уступил «Челси».