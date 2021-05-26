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Microsoft анонсировала новое поколение Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователям в ближайшие месяцы представят Windows нового поколения, сообщил глава Microsoft Сатья Наделла на ежегодной конференции компании.

«Вскоре мы расскажем об одном из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие, которое откроет большие экономические возможности для разработчиков и авторов контента», — цитирует Наделлу The Verge.

Топ-менеджер Microsoft не стал уточнять сроков выхода новой Windows, однако отметил, что в ближайшее время компания начнет делиться тестовой версией операционной системы с разработчиками.

Наделла при этом отметил, что новое поколение самой популярной операционной системы в мире предоставит авторам контента «еще больше возможностей», в том числе по монетизации своего продукта.

При этом эксперты предполагают, что под новым поколением Windows глава Microsoft имел в виду грядущее обновление «десятки», которое станет самым серьезным за последние годы. Известно, что осенью 2021 года операционная система получит множество изменений.

Тема: Человек и компьютер
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