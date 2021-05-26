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Полицейским и военным повысят оклады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Размер окладов военнослужащих, полицейских, пожарных и некоторых других силовиков повысят с 1 октября 2021 года на 3,7%, говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным документу, денежное довольствие повысят в 1,037 раза военнослужащим, росгвардейцам, полицейским со специальными званиями, работникам ФСИН, пожарным, таможенникам и сотрудникам федеральной фельдъегерской связи.

Также увеличение окладов коснется сотрудников и уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения. На аналогичную величину государство повысит пенсии бывшим сотрудникам органов МВД по контролю за оборотом наркотиков.

Увеличение окладов произойдет за счет предусмотренных на это бюджетных средств, подчеркивается в документе.

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