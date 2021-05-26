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Россия обыграла Данию на ЧМ-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России одержала победу над командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Красной машины».

Датчанам удалось навязать достойную борьбу в первом периоде, который завершился нулевой ничьей. Россиянам удалось открыть счет только в конце второго периода — большинство реализовал Иван Морозов.

В третьем периоде Александр Барабанов удвоил преимущество, а по занавес матча шайбу забросил Дмитрий Воронков, который нанес точный бросок по воротам голкипера датчан сразу после выигранного вбрасывания — 3:0.

По сравнению с предыдущим матчем с командой Словакии в составе сборной России произошли изменения. Так, первый матч на турнире провел опытный защитник Никита Нестеров. При этом отсутствовали защитник Артем Зуб и форвард Андрей Кузьменко, получившие повреждения.

Сборная России набрала девять очков — ранее команда обыграла команды Чехии (4:3) и Великобритании (7:1), а также уступила словакам (1:3). Россияне занимают вторую строчку в группе, лидируют словаки.

В следующем матче подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Швейцарии, игра состоится 29 мая.

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