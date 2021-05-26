Путин извинился перед Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин извинился перед ним за то, что обсуждал ситуацию в республике в разговоре с главой Белого дома Джо Байденом.

«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал"», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, лидеры США и России обсуждали ситуацию в республике по телефону, в результате Байдену пришлось оправдываться перед российским коллегой, передает БЕЛТА.

При этом Лукашенко отметил, что относится к этому спокойно, а Байден теперь «хоть будет знать», где расположена Белоруссия. Ранее он также заявлял, что со стороны американского лидера смешно «сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси».