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Роскомнадзор выдвинул ультиматум западным соцсетям

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Крупные западные соцсети обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля, соответствующий ультиматум компаниям выдвинул Роскомнадзор.

Согласно российскому законодательству, обрабатывающие персональные данные россиян площадки должны хранить их на территории страны. В частности, в список попали Facebook и Twitter, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер.

В 2019 году был принят законопроект, увеличивший штраф за отказ хранить на территории России персональные данные пользователей. Ранее за неисполнение требований о локализации баз данных россиян наказания предусмотрено не было.

После принятия законопроекта сумма максимального штрафа за нарушение данного требования для юридических лиц выросла до шести миллионов рублей.

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