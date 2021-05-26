Семьи с детьми получат новые выплаты

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку семей с детьми и беременных женщин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, с 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Ранее эта величина в ряде случаев могла быть менее 100%.

С 1 июля 2021 года вводится новый вид выплат — ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его размер составит 50% от прожиточного минимума для детей в субъекте РФ.

В среднем по стране эта сумма составляет 5,6 тысяч рублей. Право на пособие будет у неполных семей, если размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

С этого же периода ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума полагается женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, однако беременные женщины, вставшие на учет до 1 июля, могут получить пособия в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.