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Семьи с детьми получат новые выплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку семей с детьми и беременных женщин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, с 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Ранее эта величина в ряде случаев могла быть менее 100%.

С 1 июля 2021 года вводится новый вид выплат — ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его размер составит 50% от прожиточного минимума для детей в субъекте РФ.

В среднем по стране эта сумма составляет 5,6 тысяч рублей. Право на пособие будет у неполных семей, если размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

С этого же периода ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума полагается женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, однако беременные женщины, вставшие на учет до 1 июля, могут получить пособия в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.

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