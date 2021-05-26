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WhatsApp запустил новую функцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp представил новую функцию ускоренного прослушивания голосовых сообщений, об этом сообщается в официальном блоге разработчиков.

Теперь в мессенджере предусмотрены три режима скорости воспроизведения: нормальная, а также две ускоренные. Они позволяют прослушивать файлы при двукратном и полуторном ускорении.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить WhatsApp до последней версии. Она уже доступна всем пользователям мессенджера в приложении для iOS и Android, отмечают разработчики.

Ранее, 15 мая, в силу вступили ограничения WhatsApp в отношении пользователей, которые не согласились принять новую политику конфиденциальности. Мессенджер начал постепенную блокировку сообщений и звонков для «отказников».

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