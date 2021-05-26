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Словакия одобрила использование «Спутника V»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство Словакии официально одобрило использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Страна стала вторым государством Евросоюза после Венгрии, одобрившим российский препарат.

Вакцинация населения российским препаратом должна начаться не позднее 7 июня, правительство республики поручило министерству здравоохранения проследить за обеспечением граждан Словакии вакциной «Спутник V».

Словакия получила первую партию российской вакцины 1 марта. В связи с тем, что Европейское агентство по лекарственным средствам пока не определилось со статусом «Спутника V», вакцинация российским препаратом затягивались.

В апреле Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что в связи с нарушениями контракта попросил вернуть партию российского лекарства «Спутник V». В дальнейшем вакцину планировалось использовать в других странах.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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