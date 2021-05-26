Словакия одобрила использование «Спутника V»

Правительство Словакии официально одобрило использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Страна стала вторым государством Евросоюза после Венгрии, одобрившим российский препарат.

Вакцинация населения российским препаратом должна начаться не позднее 7 июня, правительство республики поручило министерству здравоохранения проследить за обеспечением граждан Словакии вакциной «Спутник V».

Словакия получила первую партию российской вакцины 1 марта. В связи с тем, что Европейское агентство по лекарственным средствам пока не определилось со статусом «Спутника V», вакцинация российским препаратом затягивались.

В апреле Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что в связи с нарушениями контракта попросил вернуть партию российского лекарства «Спутник V». В дальнейшем вакцину планировалось использовать в других странах.