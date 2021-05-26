Представлен новый стандарт USB повышенной мощности

Организация USB-IF представила обновленный стандарт USB Type-C версии 2.1, его главная особенность — увеличение передаваемой мощности со 100 ватт до 240 ватт и зарядка устройств без адаптера, сообщается на сайте компании.

Новый стандарт позволит запитывать мощные устройства наподобие ноутбуков и планшетов простым USB-кабелем, пишет CNet. Кабели USB Type-C 2.1 получат маркировку EPR, что означает «расширенный диапазон мощности».

Кабели смогут поддерживать силу тока до 5 ампер и напряжение до 50 вольт. При этом они также получат обратную совместимость со всеми устройствами, у которых есть соответствующий разъем, отмечают эксперты.

В частности, при необходимости кабелем с таким разъемом можно будет подзарядить обычный смартфон. При этом мощности нового стандарта может быть недостаточно для питания требовательных устройств — например, последних игровых консолей Sony и Microsoft.