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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Представлен новый стандарт USB повышенной мощности

Источник:
CNet
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Фото: © Sibnet.ru

Организация USB-IF представила обновленный стандарт USB Type-C версии 2.1, его главная особенность — увеличение передаваемой мощности со 100 ватт до 240 ватт и зарядка устройств без адаптера, сообщается на сайте компании.

Новый стандарт позволит запитывать мощные устройства наподобие ноутбуков и планшетов простым USB-кабелем, пишет CNet. Кабели USB Type-C 2.1 получат маркировку EPR, что означает «расширенный диапазон мощности».

Кабели смогут поддерживать силу тока до 5 ампер и напряжение до 50 вольт. При этом они также получат обратную совместимость со всеми устройствами, у которых есть соответствующий разъем, отмечают эксперты.

В частности, при необходимости кабелем с таким разъемом можно будет подзарядить обычный смартфон. При этом мощности нового стандарта может быть недостаточно для питания требовательных устройств — например, последних игровых консолей Sony и Microsoft.

Тема: Человек и компьютер
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