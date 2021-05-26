Астрофизик призвал заключить договор с инопланетянами

Известный американский астрофизик из Гарварда Ави Леб призвал человечество заключить договор с внеземными цивилизациями ради сохранения мира в космосе.

По мнению ученого, развитая внеземная цивилизация может создать мощные устройства, которые с помощью ускорителя частиц будут способны уничтожить все в галактике, включая Землю, пишет Scientific American.

При этом предсказать такую катастрофу невозможно, но можно попробовать защитить Землю с помощью межзвездного договора. Астрофизик предлагает заключить «Договор о коллайдере Планка», аналогичный Договору о запрете ядерных испытаний 1963 года.

«Даже если договор не будет подписан или соблюден в больших межгалактических масштабах, ускоренное расширение Вселенной в конечном итоге спасет нас от риска катастрофы», — отмечает исследователь.

Ранее Леб заявил журналистам, что считает залетевший в 2017 году в Солнечную систему межзвездный астероид Оумуамуа космическим кораблем пришельцев. По его мнению, НЛО специально замаскировано под астероид.