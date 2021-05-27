Екатерина Сафарова или Алиса Грабовая: кого выберет Тимати?

Финал шоу «Холостяк» с Тимати покажут в субботу, 29 мая, на ТНТ. Рэпер подарит дорогое кольцо одной из девушек — Екатерине Сафаровой или Алисе Грабовой. Что известно о двух претендентках на татуированную руку Тимати, у кого из них больше шансов стать победительницей «Холостяка»?

Дважды разведенный Тимур Юнусов сразу сказал, что пришел на шоу не за любовью и не за пиаром, а чтобы показать себя с иной стороны. При этом он активно реагировал на заявление Telegram-каналов о том, что сезон этот «Холостяка» имеет низкие рейтинги на ТВ. Тимати заявил, что все просмотры шоу набирает на YouTube. Кроме того, репер выпустил несколько песен между выпусками шоу, что привлекло к ним дополнительный интерес.

Зрители были удивлены, что рэпер со скандальной репутацией оказался чуть ли не самым скромным и галантным холостяком за многие сезоны. Он поцеловал в губы только одну из девушек, в целом не было никаких особых интимных моментов, которыми были богатыми некоторые из сезонов с другими «холостяками». Это усложняет прогнозы, кого из двух девушек выберет Тимати.

Грабовая и Сафарова появились в четвертом выпуске шоу, из-за пандемии они не могли приехать раньше, так как обе живут в Европе. Тогда Тимати написал, что именно пришедшие девушки изменили расклад финала. И действительно, все претендентки, которые боролись за сердце холостяка с первого выпуска, ушли с проекта.

Алиса Грабовая

Тимати сразу приглянулась модель и организатор мероприятий из Эстонии, которая уже год живет в Лондоне. Он сказал, что Алиса — его любимое имя, так зовут его дочь. Рэпер подарил девушке книгу «Алиса в стране чудес». «Чем-то от нее необычным веет энергетически», — сказал после знакомства с девушкой Тимур.

Все свидания с Алисой носили аристократический характер: обед в океанариуме, катание на лошадях и игра в поло.

Также Тимати померялся с Алисой ростом, но сначала снял с нее босоножки на каблуках. У Грабовой рост составляет 180 сантиметров, а у Тимати — 175 сантиметров. Она спросила у холостяка, нет ли у него комплекса по поводу роста, он ответил, что нет.

«Она необычная, местами волшебная. Такие бывают, нет? Видимо, да», — сказал Тимати на втором свидании о ней. Часто Тимур повторял о волшебстве Алисы, но затем его стала напрягать излишняя идеальность девушки.

Об этой показной идеальности говорил и холостяк из второго сезона Максим Чернявский, который общался с девушками. Он отметил, что Алиса не раскрывается полностью и трудно понять, какая она в жизни.

Екатерина Сафарова

Сафарова удивила Тимати еще при первой встрече. Она начала говорить по-испански, но, увидев большие глаза Тимура, сказала: «Расслабься, я говорю по-русски». Затем девушка призналась, что она наполовину татарка. «Она очень яркая, экспрессивная», — сказал Тимати.

Сафарова до «Холостяка» снималась в испанском шоу «Остров искушений», которое выходило в эфир в январе 2020 года. Также СМИ писали, что она девушка известного футболиста Неймара, но он говорил, что они только друзья. Екатерина работает моделью, учится в британском университете на бизнес-факультете, но признается, что мечтает стать актрисой.

Отношения с Катей у Тимура строились гораздо более бурно, чем с другими участницами. Он прокатил ее на мощном дорогом мотоцикле, который перед этим купил, потому что проката в Дубае нет. Затем они танцевали в вечернем парке медленный танец.

В восьмом выпуске Тимати решил отправить Сафарову домой, он объяснил ей, что у него есть чувства к ней, но это для него опасно. Но все оказалось не так просто. Тимати развернул машину.

Он попросил девушку переодеться для катания на мотоцикле и сказал, что хочет понять ее получше без камер. Екатерина расплакалась и просила не издеваться над ней, то выгоняя с проекта, то возвращая обратно.

После этого Екатерина сказала в шоу, что за два дня общения с Тимати вне камер и проекта ее чувства сильно изменились.

Еще одно романтическое свидание у пары произошло в Москве в планетарии, где они вместе смотрели фильмы о звездном небе, танцевали медленный танец и поцеловались «по-серьезному», как сказала Катя. «Химия точно есть», — сказал после свидания Тимур.

В 11 выпуске шоу «Холостяк» Тимати признался, что между съемками был Новый год и он не общался с участницами проекта, кроме одной, намекнув, что это именно Сафарова.

Большинство зрителей уверены, что именно Екатерина, которую Тимати назвал «лисичкой», станет победительницей и получит заветное кольцо на вертолетной площадке.

Тимати подарит победительнице кольцо известного ювелирного бренда Jacob & Co стоимостью около 16 миллионов долларов. Он намекает в анонсе финала шоу, что такое кольцо, сделанное на заказ у известного ювелира, дарят на помолвку и, значит, девушка ему очень дорога. «У меня все звенит внутри, когда открываю коробочку с кольцом», — говорит Тимати.