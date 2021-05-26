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Кремль предостерег от чрезмерных ожиданий от встречи с Байденом

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден смогут обменяться мнениями, но вряд ли «выйдут на понимание» по всему спектру вопросов, заявил пресс-секретарь российского лидера.

Москва не ждет от встречи лидеров перезагрузки отношений РФ и США, цитирует ТАСС Пескова. «Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходиться. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно», — подчеркнул представитель Кремля.

Подписание каких-либо документов по итогам саммита пока не планируется, заявил Песков. «Нет, пока об этом речь не заходила, пока не планируется», — сказал он.

Контакты по линии внешнеполитических ведомств РФ и США и администраций президентов стран по вопросам подготовки к саммиту, запланированному на 16 июня в Женеве, ожидаются в ближайшие дни.

Понимания по конкретной локации встречи в Женеве президентов России и США пока нет, ее еще предстоит выбрать совместно с американскими коллегами, заявил Песков.

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