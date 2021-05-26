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Медведя на водопое засняли на Телецком озере

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Francis C. Franklin / CC BY-SA 3.0

Медведь, спустившийся попить воды из Телецкого озера в Республике Алтай, попал под прицел видеокамер туристов.

«Медведя, спустившегося к воде Телецкого озера наблюдали туристы во время водной экскурсии. Утолив жажду, зверь не спеша поднялся вверх по склону, продемонстрировав наблюдавшим величие настоящего хозяина заповедной территории», – говорится в сообщении заповедника.

Видео размещено на официальном Youtube-канале заповедника, который 26 мая отмечает 12-летия со дня получения статуса биосферности.

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