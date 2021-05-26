Россия создаст легкий истребитель пятого поколения

Компания «Сухой» разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем, сообщил источник в авиастроительной отрасли.

«При создании самолета планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель "изделие 30", радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения», — рассказал РИА Новости источник.

До сих пор все истребители российского производства, включая самый современный Су-57, оснащали двумя двигателями.

По словам источника, новый самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха, а показатель тяговооруженности (соотношение массы и тяги двигателя) составит не менее единицы.

При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью, сверхманевренностью и укороченным взлетом за счет отклоняемого вектора тяги двигателя. На этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4.

Однодвигательные истребители широко применяются в мире. Самые известные из них — американские F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10. Наличие только одного двигателя существенно снижает стоимость и трудоемкость производства, а также упрощает эксплуатацию и обслуживание самолета.

Но один двигатель снижает надежность и живучесть истребителей и ограничивает максимальную боевую нагрузку.