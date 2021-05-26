Первое экологичное производство азотной кислоты запустили в Кузбассе

Кемеровский «Азот» запустил первое в России экологичное производство азотной кислоты, оно работает без выбросов в атмосферу угарного газа, сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.

«Применяемая на новом производстве технология позволит полностью исключить выбросы в атмосферный воздух оксида углерода, а показатели диоксида азота будут в три раза ниже допустимых норм. К 2026 году "Азот" планирует снизить производственные выбросы всех своих цехов в два раза. Это позволит значительно улучшить экологическую обстановку в областном центре», — сказал на открытии нового производства губернатор Сергей Цивилев.

Производственная мощность нового технологического комплекса составляет порядка 500 тонн безводной азотной кислоты в сутки. В основе его работы уникальная технология от международной инжиринговой компании KBR, которая включена в перечень наилучших доступных технологий в области экологии.

Строительно-монтажные работы заняли два года. Выход нового производства на проектную мощность позволит предприятию значительно увеличить выпуск аммиачной селитры, при производстве которой азотная кислота используется в качестве ключевого компонента.

«По своим масштабам пуск новой установки для нашего предприятия соизмерим с возведением первых крупнотоннажных агрегатов завода, последний из которых был открыт более 35 лет назад. Проект осуществлен в рамках программы развития предприятия стоимостью 29 миллиардов рублей, стартовавшей в 2018 году. Запуск нового производства позволил создать 15 современных рабочих мест и после выхода цеха на производственную мощность увеличит выпуск аммиачной селитры на 20%», — отметил на открытии генеральный директор «Азота» Игорь Безух.

«Азот» производит и поставляет азотные удобрения для сельхозпроизводителей, является основным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающей отрасли Сибири и Дальнего Востока. Также предприятие производит 30% общего объема капролактама в России.