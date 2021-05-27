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Седьмой день ЧМ по хоккею: кто играет 27 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная России после победы над датчанами отдохнет, а еще восемь стран-участниц чемпионата мира по хоккею 27 мая завершат четвертый тур. На турнире в четверг сыграют Чехия против Дании, Швейцария против Словакии, США против Латвии и Финляндия против Италии.

Швейцария — Словакия (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 16.05 (мск)

Команда Словакии пока удивляет. В трех поединках на чемпионате мира она сумела набрать 9 баллов. В турнирной таблице группы A сборная Словакии заняла первое место, обойдя Белоруссию, Великобританию и Россию.

Швейцария после трех игр на чемпионате заработала шесть очков, уверенно обыграв Чехию и скромно победив Данию. Но швейцарцы уступили сборной Швеции с разгромным счетом 0:7. Букмекеры принимают ставки на Швейцарию с коэффициентом 1.73, на Словакию — 4.00.

Швеция — Чехия (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 19.45 (мск)

Сборные часто встречаются, поэтому хорошо знают друг друга. В текущем году команды провели два противостояния, в которых каждая команда одержала по одной победе. В рамках чемпионата мира последний раз сборные встречались в 2019 году на групповом этапе. Преимущество тогда было на стороне чехов.

На ЧМ-2021 хоккей обеих команд выглядят нестабильно. У них по одной победе из трех игр, но Швеция смогла взять три очка, победив в основное время, а сборная Чехии имеет в копилке два очка после победы над Белоруссией в овертайме. По данным букмекерских контор, в матче Швеция — Чехия силы противников равны.

США — Латвия (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 15.50 (мск)

США показали неоднозначную игру в первых матчах, но все же на плей-офф сборная точно может рассчитывать. Латвийцы также серьезно заявили о своих намерениях на плей-офф, так что борьба ожидается напряженной.

Последний раз сборные пересекались в 2018 году. Встреча прошла в рамках групповой части чемпионата мира и завершилась победой «звездно-полосатых» (3:2), правда, американцы сумели переиграть соперника только в овертайме. По прогнозам букмекеров, преимущество на стороне сборной США.

Финляндия — Италия (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 20.05 (мск)

В трех играх мирового первенства финская сборная сумела набрать семь очков. На данный момент она находится на третьей строчке в турнирной таблице группы B. Сборная Италия — аутсайдер группы В, у команда три поражения и ноль очков.

Историческое поражение Финляндии от сборной Казахстана не дает даже мизерных шансов итальянцам. Букмекеры принимаю ставки на финнов с коэффициентом 1.01, а на итальянцев — 40.00.

На Sibnet.ru к чемпионату мира по хоккею открыт конкурс прогнозов. Болельщикам предлагается делать прогнозы на итоги матчей. За угаданный счет, победителя и разницу шайб начисляются баллы. Главные призы получат десять наиболее удачливых участников, набравших наибольшее количество баллов. Еще ряд подарков будет разыгран между остальными участниками.
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