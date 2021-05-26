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Луна оказалась на минимальном расстоянии к Земле

Источник:
РИА Новости
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Фото: NASA/Bill Anders

Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние 26 мая в 4:52 по московскому времени — это явление называют суперлунием, сообщает пресс-служба Московского планетария.

«Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а моменты прохождения перигея (ближайшей к Земле точки орбиты) и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко», — рассказали РИА Новости в планетарии.

На минимальное расстояние к Земле Луна подошла в 4.52 мск. Само понятие «суперлуние» не явление крупным астрономическим событием, а относится к «журналистским мемам» поскольку размер Луны в такой момент лишь на пять-шесть процентов больше обычного.

Как ранее рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников,

Через 10 часов после суперлуния (в 14.19 мск) произойдет полное лунное затмение. Его можно будет увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.

В России его смогут наблюдать жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, поскольку для западной части страны лунное затмение придется на дневное время. Соответственно, на широте Москвы затмение Луны наблюдаться не будет.

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