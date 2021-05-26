НАВЕРХ
Чемпионат мира по хоккею 2021
21 мая — 06 июня
Латвия: Рига
Генеральный спонсор
Прямые поставки мототехники
с аукционов Японии и США
Турнирная таблица Календарь и результаты Конкурс прогнозов Новости

Путин уделяет «минуту» ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
122 0
Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Президент России Владимир Путин иногда выделяет «минуту» вечером, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира по хоккею с участием российской сборной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Убежден, что если речь идет о каком-то позднем времени, может быть, он какую-то минуту использует, чтобы глянуть на то, что происходит на экране во время игр. А так, конечно, не имеет возможности. Я рассказывал про график президента — тут не до хоккея», — цитирует Пескова РИА Новости.

Критерием оценки игры российской команды могут стать только результаты, ответил Песков на соответствующий вопрос.

«Оценивать игру сборной нужно по результатам, медалям. В спорте все достаточно просто - или ты выигрываешь, или ты проигрываешь», — сказал Песков.

Еще по теме
Омск в ближайшее время получит деньги на ледовую арену
Шансы фаворитов ЧМ по хоккею выйти в плей-офф тают
Клюшки, бороды и трусы: что приносит удачу хоккеистам
Россия сыграет четвертый матч ЧМ с непредсказуемой Данией
смотреть все
Хоккей 2021 #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • автодик1
  • автодик2
  • автодик3
  • автодик4
  • автодик5
  • автодик6
Новости Сибири
Новосибирцы перечислили опасности электросамокатов
Хирурги извлекли из желудка томской школьницы магнитные цилиндры
Похолодание вернется в Бурятию в конце мая
Омск в ближайшее время получит деньги на ледовую арену
Самое популярное
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533
Аутсайдеры стали лидерами в группе В на ЧМ по хоккею
Итоги Евровидения-2021: ошибка Манижи и ожидаемый победитель
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
26 мая 16:15
(МСК)
Россия
Дания
26 мая 16:15
(МСК)
Казахстан
Германия
Весь календарь
Последние матчи
25 мая 20:15
(МСК)
Швейцария 0
Швеция 7
25 мая 20:15
(МСК)
Финляндия 5
Норвегия 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Евгений Коновалов 675591 — 41 балл
  • rewey — 40 баллов
  • polim10 — 39 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
52
Власти Белоруссии посадили самолет и задержали оппозиционера
35
Рассекречен «немыслимый» план Черчилля против СССР
30
Цены на красную икру установили рекорд
30
Россию посчитали последним островом демократии и свободы
24
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей
Sibnet.Ru