Путин уделяет «минуту» ЧМ по хоккею

Президент России Владимир Путин иногда выделяет «минуту» вечером, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира по хоккею с участием российской сборной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Убежден, что если речь идет о каком-то позднем времени, может быть, он какую-то минуту использует, чтобы глянуть на то, что происходит на экране во время игр. А так, конечно, не имеет возможности. Я рассказывал про график президента — тут не до хоккея», — цитирует Пескова РИА Новости.

Критерием оценки игры российской команды могут стать только результаты, ответил Песков на соответствующий вопрос.

«Оценивать игру сборной нужно по результатам, медалям. В спорте все достаточно просто - или ты выигрываешь, или ты проигрываешь», — сказал Песков.