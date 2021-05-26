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Омск в ближайшее время получит деньги на ледовую арену

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/avangard_inside

Власти Омской области в ближайшее время ждут получения второго транша на строительство «Арены Омск», сообщила пресс-служба администрации региона.

Основную часть затрат на строительство «Арены Омск» несут «Газпром нефть» и Правительство России. Всего федеральные власти выделили на эту цель 5 миллиардов рублей. В 2020 году в Омск поступили более 2,4 миллиарда, эти деньги уже освоили.

«Плановый уровень технической готовности спортивного сооружения по итогам года достигнут. Строительство "Арены Омск" планируется завершить в середине 2022 года, получение второго транша регион ожидает в ближайшее время», – говорится в сообщении.

«Арена» будет шестиэтажным зданием площадью более 60 тысяч квадратных метров, рассчитанным на 12 тысяч зрителей. Концепция объекта предусматривает двухъярусный кольцевой атриум с высоким обзором и мощной акустикой, комплекс зон зрительской активности, мультимедийный фасад.

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