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Шансы фаворитов ЧМ по хоккею выйти в плей-офф тают

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Канада, Швеция и Чехия, считавшиеся на старте чемпионата мира по хоккею в Риге одними из претендентов на медали, после трех сыгранных матчей находятся внизу турнирной таблицы.

Канада, хотя и не привезла на турнир сильнейший состав, неожиданно стала аутсайдером группы В. «Кленовые листья» проиграли три матча — всухую Латвии (0:2), с крупным счетом США (1:5), а затем Германии (1:3). Канадцы забили всего две шайбы — это даже меньше, чем Италия. Сейчас они занимают седьмое место в группе, и попасть в плей-офф им почти нереально.

Швеция, выступающая в группе А, пока идет на шестом месте. Команда сенсационно уступила Дании и Белоруссии, но в третьем матче вернулась и набросала семь безответных шайб Швейцарии.

Чехия тоже проиграла два матча — с Россией и Швейцарией, а один — с Белоруссией выиграла. Команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице, так как пропустила больше голов, чем Швеция.

Сборные Финляндии и США пока находятся на третьей и четвертой строках соответственно в турнирной таблице. Из всех фаворитов наиболее стабильна Россия — второе место в группе А.

Сейчас в группе А лидирует Словакия, в группе В — Германия и Латвия.

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