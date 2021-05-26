Россиянам повысят цены на газ

Российских потребителей газа ждет очередное повышение цен на газ, Федеральная антимонопольная служба предложила проиндексировать их с 1 июля на 3%, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале правовых актов.
Размер индексации согласован с прогнозом социально-экономического развития на трехлетнюю перспективу, который разработан правительством. При этом повышение цен коснется не только населения, но и промышленности.
В прошлом году индексация газовых тарифов столкнулась с протестами бизнеса — в результате антимонопольная служба предложила правительству заморозить повышение цен из-за пандемии, но тарифы все же были проиндексированы на 3%.
Согласно отчетности «Газпрома», в прошлом году холдинг продал в России более 225 миллиардов кубометров газа по средней цене 4176,9 рубля за тысячу кубов. Таким образом, россиянам газ обходится примерно по 58 долларов за тысячу кубометров.
great_america"заработная плата депутата не должна быть выше, чем у квалифицированного работника" - это где в России...
UynachalnicaЦитатаРоссии следует как можно скорее добыть все имеющиеся природные ресурсы и продать за границу, пока...
Иркут 69Всё продать и сбежать - вот лейтмотив всех действий этих людей. И эти "продавцы углеводородов" будут...
UynachalnicaЦитатаИ за то время, пока есть спрос, успеть перестроить экономику и страну, чтобы подготовиться к будущему»,...