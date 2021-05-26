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Россиянам повысят цены на газ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российских потребителей газа ждет очередное повышение цен на газ, Федеральная антимонопольная служба предложила проиндексировать их с 1 июля на 3%, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале правовых актов.

Размер индексации согласован с прогнозом социально-экономического развития на трехлетнюю перспективу, который разработан правительством. При этом повышение цен коснется не только населения, но и промышленности.

В прошлом году индексация газовых тарифов столкнулась с протестами бизнеса — в результате антимонопольная служба предложила правительству заморозить повышение цен из-за пандемии, но тарифы все же были проиндексированы на 3%.

Согласно отчетности «Газпрома», в прошлом году холдинг продал в России более 225 миллиардов кубометров газа по средней цене 4176,9 рубля за тысячу кубов. Таким образом, россиянам газ обходится примерно по 58 долларов за тысячу кубометров.

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