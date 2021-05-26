Эксперты нашли альтернативу ЕГЭ

Вместо проведения экзаменов в формате ЕГЭ российских школьников можно оценивать по текущей успеваемости, уверены эксперты.
«Оценивать ученика по его текущей успеваемости, по его знаниям, которые он показывал на протяжении последних двух лет обучения в школе, и выставлять средний балл», — сказал доктор педагогических наук Сергей Комков в интервью Ura.ru.
По его словам, для итоговых оценок необходимо также анализировать достижения школьника в различных областях: конкурсы, викторины, творческие работы. Благодаря такой схеме ученики смогут избежать стресса во время подготовки к экзаменам.
В свою очередь, ректор Московского государственного педагогического университета Игорь Реморенко предложил реформировать ЕГЭ и увеличить объем баллов, которые выпускники смогут добавить в итоговый аттестат.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил предоставить детям право выбора: сдавать ЕГЭ и внутренние вступительные в вузах либо написать сочинение и пройти устный экзамен.
Согласно данным социологов, за отмену Единого государственного экзамена выступают 68% россиян. Противники ЕГЭ отмечают, что в процессе подготовки школьников учат решать только задачи определенного типа, в то время как предмет требует более глубоких знаний.
great_america"заработная плата депутата не должна быть выше, чем у квалифицированного работника" - это где в России...
UynachalnicaЦитатаРоссии следует как можно скорее добыть все имеющиеся природные ресурсы и продать за границу, пока...
Иркут 69Всё продать и сбежать - вот лейтмотив всех действий этих людей. И эти "продавцы углеводородов" будут...
UynachalnicaЦитатаИ за то время, пока есть спрос, успеть перестроить экономику и страну, чтобы подготовиться к будущему»,...