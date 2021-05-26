Эксперты нашли альтернативу ЕГЭ

Вместо проведения экзаменов в формате ЕГЭ российских школьников можно оценивать по текущей успеваемости, уверены эксперты.

«Оценивать ученика по его текущей успеваемости, по его знаниям, которые он показывал на протяжении последних двух лет обучения в школе, и выставлять средний балл», — сказал доктор педагогических наук Сергей Комков в интервью Ura.ru.

По его словам, для итоговых оценок необходимо также анализировать достижения школьника в различных областях: конкурсы, викторины, творческие работы. Благодаря такой схеме ученики смогут избежать стресса во время подготовки к экзаменам.

В свою очередь, ректор Московского государственного педагогического университета Игорь Реморенко предложил реформировать ЕГЭ и увеличить объем баллов, которые выпускники смогут добавить в итоговый аттестат.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил предоставить детям право выбора: сдавать ЕГЭ и внутренние вступительные в вузах либо написать сочинение и пройти устный экзамен.

Согласно данным социологов, за отмену Единого государственного экзамена выступают 68% россиян. Противники ЕГЭ отмечают, что в процессе подготовки школьников учат решать только задачи определенного типа, в то время как предмет требует более глубоких знаний.