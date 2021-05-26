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Отец с сыновьями напали на инспектора ДПС в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Отец, который водил машину без прав, и двое его сыновей избили инспектора ДПС в Стрежевом, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Инцидент произошел в Стрежевом еще в ночь на воскресенье. Наряд ДПС заметил в городе автомобиль с выключенными фарами. Полицейские выяснили, что у водителя нет прав, и начали оформлять протокол об административном правонарушении.

Во время составления протокола 51-летний водитель и двое его сыновей 28 и 23 лет избили старшего инспектора ДПС. Полицейские нашли подозреваемых, теперь каждому из них грозит до пяти лет лишения свободы.

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