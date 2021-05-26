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США рассказали о подготовке к вторжению НЛО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Американские власти очень серьезно относятся к сообщениям о вторжении в воздушное пространство страны неопознанных летающих объектов и расследуют каждый такой случай, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них», — сказала Псаки на брифинге, расшифровка которого опубликована на сайте Белого дома.

Пресс-секретарь отметила, что президент США Джо Байден поддерживает подготовку доклада о НЛО, которым занимаются офис директора Нацразведки совместно с Пентагоном. В каком объеме он будет опубликован, ее обсуждается.

Псаки добавила, что власти США «по ряду причин не обсуждают публично» угрозу, которую могут представлять предполагаемые НЛО.

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