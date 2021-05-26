Рыбаки скупили на AliExpress эхолоты

Спрос на товары для рыбалки в апреле вырос в 6,3 раза, рыбаки активно покупают эхолоты и удилища, сообщает AliExpress Россия.

Особенно росли продажи технологичных устройств для рыбалки — эхолотов. Категория выросла в 19 раз. Такие товары позволяют изучить поверхность дна на глубине до 45 метров.

За устройства россияне в среднем готовы заплатить от 2 до 4 тысяч рублей. Самым дорогим товаром для рыбалки стал эхолот от Garmin с цветным сонаром, отметкой маршрутных точек и высокочувствительным GPS-приемником за 42 тысячи рублей.

Кроме того, в 14 раз увеличился спрос на инструменты для рыбалки. Из этих товаров россияне чаще всего покупают рыболовные ножницы для обрезания лески. В среднем такие товары обойдутся россиянам в сумму от 100 до 600 рублей.

Традиционно растет спрос на главные приспособления для рыбалки — удилища. За год количество покупок таких товаров выросло в 15 раз. Самые популярные модели — складные карповые удилища. На втором месте по спросу — карбоновые спиннинги с керамическими пропускными кольцами.

В среднем россияне тратят на удилища от 900 до 3 200 рублей. Самое дорогое удилище из популярных обойдется покупателю в 4,5 тысячи рублей. Оно сделано из карбона, пробки и поставляется в удобном чехле.