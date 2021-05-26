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Сотрудница красноярского Стройнадзора получила взятку турпутевкой

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудница красноярского Стройнадзора получила взятку в виде путевки, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону.

В 2017 году женщина — начальник отдела надзора за организациями, управляющими многоквартирными домами Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края получила взятку в крупном размере в виде туристического сертификата на сумму 200 тысяч рублей от директора крупной управляющей компании, за общее попустительство по службе. Например, отказ от проведения проверок и штрафов.

Подозреваемая угрожала директору управляющей компании тем, что если он не даст взятку, то она не включит несколько новостроек, расположенных на улицах Можайского и Курчатова, в его управление.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Ей грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Подозреваемая задержана, по месту ее жительства и в рабочем кабинете проведены обыски, суд рассмотрит ходатайство о заключении женщины под стражу.

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Красноярск #ЧП #Криминал
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