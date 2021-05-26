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Новосибирские археологи датировали древнейшие слои пещеры в Черногории

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН установили, что древнейшие слои пещеры Малишина Стена в Черногории относятся к времени позднего палеолита, сообщил заведующий отделом археологии каменного века ИАЭТ СО РАН Михаил Шуньков.

Малишина Стена — один из главных палеолитических объектов балканского региона, который являлся транзитной территорией между центральной Европой и Малой Азией, в связи с чем играет важную роль в изучении палеолита западной части Евразии.

«Там получены очень интересные результаты. Нам удалось датировать время древнейших слоев этой пещеры — около 50 тысяч лет», — сказал Шуньков.

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Новосибирск #История
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