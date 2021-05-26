Эталонные тарифы на тепло появятся в России

Федеральная антимонопольная служба планирует ввести эталонные тарифы на теплоснабжение с 1 июля 2022 года в нескольких регионах России, сообщил замглавы ведомства Виталий Королев.

Сейчас тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливают региональные органы регулирования. Расценки основаны на расходах предприятий, которые они способны доказать.

Эталонный подход предполагает определение среднего уровня расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности. Соответствующий проект постановления правительства ведомство может опубликовать уже в июне текущего года, сообщил Королев «Известиям».

В ведомстве считают, что мера позволит избежать роста платежей за теплоснабжение за счет сокращения расходов ресурсоснабжающими компаниями (РСО) на ремонтные работы, топливо, транспорт.

«Эталоны на сбыт тепловой энергии будут формироваться исходя из постоянных затрат РСО, которые должна будет определить ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии потребителям», - сказал Королев.

Некоторые ресурсоснабжающие компании из разных регионов готовы принять участие в пилотах.