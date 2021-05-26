НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эталонные тарифы на тепло появятся в России

Источник:
Sibnet.ru
167 1
Фото: © Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба планирует ввести эталонные тарифы на теплоснабжение с 1 июля 2022 года в нескольких регионах России, сообщил замглавы ведомства Виталий Королев.

Сейчас тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливают региональные органы регулирования. Расценки основаны на расходах предприятий, которые они способны доказать.

Эталонный подход предполагает определение среднего уровня расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности. Соответствующий проект постановления правительства ведомство может опубликовать уже в июне текущего года, сообщил Королев «Известиям».

В ведомстве считают, что мера позволит избежать роста платежей за теплоснабжение за счет сокращения расходов ресурсоснабжающими компаниями (РСО) на ремонтные работы, топливо, транспорт.

«Эталоны на сбыт тепловой энергии будут формироваться исходя из постоянных затрат РСО, которые должна будет определить ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии потребителям», - сказал Королев.

Некоторые ресурсоснабжающие компании из разных регионов готовы принять участие в пилотах.

Еще по теме
Власти объяснили порядок получения новой выплаты на детей
Набиуллина пообещала рост ставок по банковским вкладам
Кудрин нашел способ сократить бедность в России в два раза
Житель Новосибирска выиграл в лотерею 9 млн рублей
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сотрудница красноярского Стройнадзора получила взятку турпутевкой
Новосибирск вошел в топ городов с лучшим транспортом
Ученые увидели в глазах байкальских рачков отголоски катастроф
Новосибирские археологи датировали древнейшие слои пещеры в Черногории
Самое популярное
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533
Аутсайдеры стали лидерами в группе В на ЧМ по хоккею
Итоги Евровидения-2021: ошибка Манижи и ожидаемый победитель
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
26 мая 16:15
(МСК)
Россия
Дания
26 мая 16:15
(МСК)
Казахстан
Германия
Весь календарь
Последние матчи
25 мая 20:15
(МСК)
Швейцария 0
Швеция 7
25 мая 20:15
(МСК)
Финляндия 5
Норвегия 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Евгений Коновалов 675591 — 41 балл
  • rewey — 40 баллов
  • polim10 — 39 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Необычная Луна: что принесет майское полнолуние с затмением?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
52
Власти Белоруссии посадили самолет и задержали оппозиционера
32
Рассекречен «немыслимый» план Черчилля против СССР
30
Цены на красную икру установили рекорд
29
Россию посчитали последним островом демократии и свободы
24
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей
Sibnet.Ru