«Ростелеком» оборудовал новосибирские школы для ЕГЭ

Компания «Ростелеком» подготовила систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ в школах Новосибирска, камерами оборудовали почти 1,5 тысячи аудиторий.
«Ростелеком» по заказу Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области завершил установку в школах региона системы видеонаблюдения за ЕГЭ. Камерами оборудованы 1 433 аудитории, это почти на 10% больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба компании.
Камеры в помещениях расположены таким образом, чтобы в обзор попадали не только выпускники, но и места печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. При этом персональные данные школьников остаются недоступными для камер.
«Тестирование показало, что система видеонаблюдения готова к началу экзаменов. Все оборудование, установленное в школах, обеспечивает необходимый угол обзора, поддерживает высокое разрешение видео и передает качественный звук», – прокомментировал директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком Юрий Куприянов.
Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Пропускная способность ресурса рассчитана на одновременное подключение не менее 15 тысяч пользователей.
ЕГЭ стартует 31 мая. В этот день школьники сдают географию, литературу и химию. В Новосибирской области ЕГЭ сдает около 16 тысяч выпускников.
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