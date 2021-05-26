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Новую вакцину от COVID привезли в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Третья вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная в центре имени Чумакова, поступила в Новосибирскую область, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

В регион поступило 3,9 тысячи комплектов вакцины. «Первую партию вакцины распределят во все медицинские организации Новосибирской области, где организованы пункты вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции, в зависимости от количества прикрепленного населения», – говорится в сообщении.

«КовиВак» – третья вакцина от коронавируса, разработанная в России и разрешенная к широкому применению. В ее разработке использована классическая методика: препарат содержит полноценный деактивированный вирус, а не его фрагменты, как две другие вакцины.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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