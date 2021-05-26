Главу филиала «Экологии-Новосибирск» поймали на крупном мошенничестве

Глава томского филиала «Экологии-Новосибирск» стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщило СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным следствия, в 2020 году подозреваемый, действуя в рамках выполнения соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО, заключенного между департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и ООО «Экология-Новосибирск», предоставил властям заведомо ложные сведения о понесенных расходах на сумму свыше 8,5 миллиона рублей.

На основании этих данных якобы понесенные организацией затраты возместили из областного бюджета.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о его аресте. За мошенничество в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы.