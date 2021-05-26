Бывший жених Бузовой Dava стал ведущим «Дома-2»

Блогер Давид Манукян стал новым ведущим реалити-шоу «Дом-2»
на канале «Ю», сообщила пресс-служба телеканала.
Вести проект Давид Манукян будет вместе с постоянными ведущими
шоу — Ксений Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым.
«Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного
шоу. Реалити "Дом-2" идеально подошло на эту роль, так как это шоу
про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария», —
цитирует пресс-служба «Ю» Манукяна.
Парадокс в том, что ранее долгие годы ведущей проекта была
Ольга Бузова, его бывшая возлюбленная, с которой он со скандалом расстался в
начале этого года.
Dava начал творческую карьеру со съемок коротких
видеороликов на своем YouTube-канале, аудитория которого сейчас насчитывает 3,5
миллиона подписчиков. Наибольшую популярность приобрел после записи совместных
хитов с Филиппом Киркоровым, Ольгой Бузовой, Ramil’ и Кариной Кросс.