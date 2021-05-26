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Бывший жених Бузовой Dava стал ведущим «Дома-2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Somanyhorsesru журнал / CC BY 3.0

Блогер Давид Манукян стал новым ведущим реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю», сообщила пресс-служба телеканала.

Вести проект Давид Манукян будет вместе с постоянными ведущими шоу — Ксений Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым.

«Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити "Дом-2" идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария», — цитирует пресс-служба «Ю» Манукяна.

Парадокс в том, что ранее долгие годы ведущей проекта была Ольга Бузова, его бывшая возлюбленная, с которой он со скандалом расстался в начале этого года.

Dava начал творческую карьеру со съемок коротких видеороликов на своем YouTube-канале, аудитория которого сейчас насчитывает 3,5 миллиона подписчиков. Наибольшую популярность приобрел после записи совместных хитов с Филиппом Киркоровым, Ольгой Бузовой, Ramil’ и Кариной Кросс.


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