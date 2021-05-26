Байден выступил против новых санкций по «Северному потоку — 2»

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» практически завершено, и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой, заявил американский президент Джо Байден.

Глава государства отметил, что трубопровод «почти полностью достроен», когда его спросили об отказе вашингтонской администрации вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG.

«Он был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой», — подчеркнул президент, добавив, что "с самого начала выступал против строительства «Северного потока — 2».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиарда кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.