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Байден выступил против новых санкций по «Северному потоку — 2»

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» практически завершено, и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой, заявил американский президент Джо Байден.

Глава государства отметил, что трубопровод «почти полностью достроен», когда его спросили об отказе вашингтонской администрации вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG.

«Он был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой», — подчеркнул президент, добавив, что "с самого начала выступал против строительства «Северного потока — 2».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиарда кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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Политика #Мир #Недра и ТЭК
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