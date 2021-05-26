Шесть человек пострадали в смертельном ДТП под Новосибирском

Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении двух автомобилей под Колыванью в Новосибирской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации полиции, смертельное ДТП произошло во вторник поздним вечером на 34 километре автодороги К-12Р в Колыванском районе.

«20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигался со стороны Колывани в сторону Новосибирска и в пути следования по неустановленной пока причине допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota Corona Premio, двигавшимся во встречном направлении», – говорится в сообщении.

На месте скончалась женщина-пассажир Toyota, также пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Также травмы получили трое пассажиров ВАЗ-2106, двое из них – 16-летние подростки, и 20-летний водитель.